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Örümcek adam

devinin kalecisi , dün muhteşem kurtarışlara imza attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 23:04 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Örümcek adam Uğurcan Çakır
devinin kalecisi , dün muhteşem kurtarışlara imza attı. 58'inci dakikada Aytaç'ın penaltısını kurtaran 24 yaşındaki eldiven bir ilki yaşadı. Uğurcan, kariyerinde ilk kez penaltı kurtardı. 2017-18'den itibaren kalesinde görev almaya başlayan 1.91 boyundaki, 14 Süper Lig, 1 ve 1 Avrupa ligi ele maçında olmak üzere toplam 16 penaltı atışında kalede yer almış, hiçbirinde de başarılı olamamıştı. Dün 8 de kurtarış yapan Uğurcan, takımını kurtaramadı.
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