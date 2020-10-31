Örümcek adam Uğurcan Çakır

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 23:04Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Karadeniz devinin kalecisi Uğurcan Çakır, dün muhteşem kurtarışlara imza attı. 58'inci dakikada Aytaç'ın penaltısını kurtaran 24 yaşındaki eldiven bir ilki yaşadı. Uğurcan, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kurtardı. 2017-18'den itibaren Trabzon kalesinde görev almaya başlayan 1.91 boyundaki, 14 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Avrupa ligi ele maçında olmak üzere toplam 16 penaltı atışında kalede yer almış, hiçbirinde de başarılı olamamıştı. Dün 8 de kurtarış yapan Uğurcan, takımını kurtaramadı.