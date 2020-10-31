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Newton gidiyor gözler Şota'da

Şampiyonluğa oynayan takımı küme düşme hattına sokan 48 yaşındaki çalıştırıcı ile yollar ayrılıyor. Akçay-Şota formülü devreye sokuluyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 23:15 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Newton gidiyor gözler Şota'da

temsilci sezon başında 'a teslim edilmişti. 'de 8 sene yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra geçtiğimiz devre arasında Fırtına'ya gelen İngiliz çalıştırıcı tam bir hayal kırıklığı oldu. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa oynayan takımı küme düşme hattına sokan Newton son şansını da kaybetti. ve yenilgilerinden sonra koltuğu sallanıyordu. Art arda alınan 3 yenilgi sonrası İngiliz teknik direktörün koltuğu iyice sallantıya girdi.

B PLANI DEVREDE

'un ana planı Eddie Newton sonrası ile anlaşmaktı ancak bir uzlaşı sağlanamadı. Bunun üzerine Karadeniz temsilcisi B Planını devreye sokuyor. Buna göre bordo- mavililer takımı, efsane oyuncuları 'ye teslim edecek. Ancak Gürcü teknik adamın Pakhtakor ile 1.5 ay daha sözleşmesi var. Şota, Özbek ekibiyle kontratı sona erdikten sonra Trabzonspor'u devralabileceğini söyledi. Bu geçiş döneminde takımı 'ın çalıştırması bekleniyor.

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