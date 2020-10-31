Kavrazlı’da yırtık şoku

Bordo-mavili ekibin genç oyuncusu Salih Kavrazlı'nın peşini şanssızlıklar bırakmıyor.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 23:20Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Bordo-mavili ekibin genç oyuncusu Salih Kavrazlı'nın peşini şanssızlıklar bırakmıyor. Geçtiğimiz yıl lisans sorunu sebebiyle oynayamayan Salih sezon başı kampında sakatlık yaşamıştı. Tam form tutmaya başlamışken bir defa daha sakatlandı. Arka adalesinde yırtık tespit edilen 18 yaşındaki forvet oyuncusu 1.5 ay yok.