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Kavrazlı’da yırtık şoku

Bordo-mavili ekibin genç oyuncusu 'nın peşini şanssızlıklar bırakmıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 23:20 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Kavrazlı’da yırtık şoku
Bordo-mavili ekibin genç oyuncusu 'nın peşini şanssızlıklar bırakmıyor. Geçtiğimiz yıl lisans sorunu sebebiyle oynayamayan Salih sezon başı kampında sakatlık yaşamıştı. Tam form tutmaya başlamışken bir defa daha sakatlandı. Arka adalesinde yırtık tespit edilen 18 yaşındaki forvet oyuncusu 1.5 ay yok.
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