Haberler Trabzonspor Defans hattı dökülüyor

Defans hattı dökülüyor

İe ve ikilisinin tandem oluşturduğu 3 maçta 9 gol yediler.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 23:06 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Defans hattı dökülüyor
Geçen sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan ve ilk altı sıradaki takımlar arasında en çok gol yiyen ekip olan 'da hamlelere rağmen problem çözülmedi. Feyenoord'dan dönen takımda tutuldu ve Palmeiras'tan 3.2 milyon euro'ya Vitor transfer edildi. İki stoperin de performansı beğenilmesine rağmen, istatistiklerde olumsuz bir tablo ortaya çıktı. temsilcisi, bu iki oyuncunun tandem oluşturduğu , ve maçlarında kalesinde toplam 9 gol gördü.
BİZE ULAŞIN