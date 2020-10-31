Defans hattı dökülüyor

Edgar İe ve Hugo ikilisinin tandem oluşturduğu 3 maçta 9 gol yediler.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 23:06Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Geçen sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan ve ilk altı sıradaki takımlar arasında en çok gol yiyen ekip olan Trabzonspor'da hamlelere rağmen problem çözülmedi. Feyenoord'dan dönen Edgar takımda tutuldu ve Palmeiras'tan 3.2 milyon euro'ya Vitor Hugo transfer edildi. İki stoperin de performansı beğenilmesine rağmen, istatistiklerde olumsuz bir tablo ortaya çıktı. Karadeniz temsilcisi, bu iki oyuncunun tandem oluşturduğu Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında kalesinde toplam 9 gol gördü.