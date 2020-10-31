Çok hata yaptık

Trabzonspor'da Eddie Newton maç sonunda yaptığı açıklamada kendi hatalarından çok oyunculara yüklendi. İngiliz çalıştırıcı "Topun hakimiyetini bu kadar kolay şekilde rakibe vermemeniz gerekiyor. Bu sonucun nedeni hatalar. Topu bu kadar verirseniz, bu sonucu görürsünüz. 4 büyük hata yaptık ve golleri yedik" ifadelerini kullandı. Newton geçen yıl şampiyonluğa oynayan takımın bu yıl küme düşme hattında olmasıyla ilgili "Bunlar sezon sonu konuşulacak şeyler. Sezonun başındayız. Hatalar var. Bunları toparlamamız gerekiyor" dedi.

ALTIPARMAK: PLANIMIZ TUTTU

G.Saray'dan sonra Trabzonspor'u da deviren Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak mutlu. Başarılı hoca "Kazanması gereken takım kazandı. Özellikle 2. yarıda planlarımız tuttu. Trabzon'a karşı 3-1'den dönüp 4-3 kazanmak önemli" dedi.