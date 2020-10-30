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'da tek hedef galibiyet! Gözler o yıldızda

'in 7. haftasında 'yı konuk edecek 'da gözler tamamen bu maça çevrilmiş durumda. mağlubiyetinin izlerini silmek isteyen bordo-mavili takımın kazanmaktan başka düşüncesi yok. Fırtına'da zorlu maç öncesi gözler golcü futbolcu 'de olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 10:37
Trabzonspor'da tek hedef galibiyet! Gözler o yıldızda

'de son üç haftada sadece 1 puan alabilen ve kötü sonuçların ardından 'ın koltuğunun sallandığı , bugün sahasında 'yı ağırlıyor. Bu sezon takımları ile oynadığı 3 maçı da kaybeden bordo-mavililer, bir başka İstanbul temsilcisi karşısında hem kötü gidişe son vermeyi hem de lige yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Eddie Newton da, futbolcularından yüzde yüzlerini sahaya vermelerini isteyerek, "Kazanmak çok önemli" uyarısını yaptı.

NEWTON'IN SON TERCİHİ DIABATE
Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, maçındaki ilk 11'i Kasımpaşa karşısında tek bir isim dışında korumayı düşünüyor. İngiliz çalıştırıcının tek değişikliği orta sahada yaparak defansif yönleri ile ön plana çıkan Kamil 'nin yerine bu maçta Diabate'yi değerlendirmesi bekleniyor. Takıma geri dönen Abdulkadir Parmak'ın da oynayacak durumda olması Newton'ı memnun etti.
Karşılaşma öncesi Trabzonspor'da Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Hüseyin Türkmen ile Ekuban dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

GÖZLER AFOBE'DE
Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısında en büyük silahı olacak. 5 maçta 3 gol atan Afobe, bordo-mavililerin en golcü ismi.

Trabzonspor ile Kasımpaşa ligde 23. kez karşılaşacak. Bordo-mavililer, galibiyetlerde 10'a 5 üstün durumda.

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