Stoper alarmı

Feyenoord'dan dönen Edgar takımda tutuldu ve Palmeiras'tan 3.2 milyon euro'ya Hugo transfer edildi.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 22:00Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Feyenoord'dan dönen Edgar takımda tutuldu ve Palmeiras'tan 3.2 milyon euro'ya Hugo transfer edildi. İki stoperin de performansı beğenilmesine rağmen, istatistiklerde olumsuz bir tablo ortaya çıktı. Karadeniz temsilcisi, bu iki oyuncunun tandem oluşturduğu Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kalesinde toplam 5 gol gördü.