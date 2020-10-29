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Stoper alarmı

Feyenoord'dan dönen Edgar takımda tutuldu ve Palmeiras'tan 3.2 milyon euro'ya Hugo edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 22:00 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Stoper alarmı
Feyenoord'dan dönen Edgar takımda tutuldu ve Palmeiras'tan 3.2 milyon euro'ya Hugo edildi. İki stoperin de performansı beğenilmesine rağmen, istatistiklerde olumsuz bir tablo ortaya çıktı. temsilcisi, bu iki oyuncunun tandem oluşturduğu ve maçlarında kalesinde toplam 5 gol gördü.
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