Fırtına moral peşinde

Yaşanan teknik adam tartışmaları arasında Kasımpaşa maçının hazırlıkları da devam ediyor.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:43Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Yaşanan teknik adam tartışmaları arasında Kasımpaşa maçının hazırlıkları da devam ediyor. Teknik direktör Eddie Newton yönetimindeki antrenmanlarda ağırlıklı olarak bugüne kadar yapılan bireysel hataların tekrarlanmaması üzerine çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bordo-mavili futbolcuların antrenmanlarda hırslı oluşu dikkat çekerken, Fenerbahçe karşısında yaşanan yenilgi sonrası morallerin artması için oyuncuların birlikte zaman geçirmeye çalıştığı da öğrenildi.