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Fırtına moral peşinde

Yaşanan teknik adam tartışmaları arasında maçının hazırlıkları da devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:43 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Fırtına moral peşinde
Yaşanan teknik adam tartışmaları arasında maçının hazırlıkları da devam ediyor. Teknik direktör Eddie Newton yönetimindeki antrenmanlarda ağırlıklı olarak bugüne kadar yapılan bireysel hataların tekrarlanmaması üzerine çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bordo-mavili futbolcuların antrenmanlarda hırslı oluşu dikkat çekerken, karşısında yaşanan yenilgi sonrası morallerin artması için oyuncuların birlikte zaman geçirmeye çalıştığı da öğrenildi.
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