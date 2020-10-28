Zirveden dibe

Bordo-mavililer, geride kalan sezonda müthiş bir futbol sergilemiş, uzun süre şampiyonluğun en ciddi adayı olmuştu. Pandemi sonrası yaşadığı düşüşle şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptırmıştı. Herkes Karadeniz ekibinin önemli yıldızlarını kaybetse de yeni transferleriyle zirveye oynamasını bekliyordu ancak işler hiç de istedikleri gibi gitmedi. Süper Lig'de ilk 6 hafta sonunda tek galibiyet alabilen, 2 beraberlik ve 3 yenilgi gören Trabzonspor 5 puanla küme düşme hattında yer alıyor. Ayrıca altında bulunan takımlardan Gençlerbirliği'nin 1, Ankaragücü'nün 2 maçı eksik.