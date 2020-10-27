İstanbul kabus oldu

Geçen sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fırtına, bu dönem ise üç maçta puan alamadı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 20:37Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 06:50
Geride kalan altı maçta beş puan toplayan Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında oldukça başarısız bir tablo ortaya koydu. Ligin ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-1, beşinci haftasında sahasında Başakşehir'e 2-0 kaybeden bordo-mavililer, son olarak Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 yenildi. İstanbul takımları karşısında dokuz puan kaybeden Fırtına, geçen sezon ise rakiplerinin korkulu rüyası olmuştu. Bordo-mavililer, geride kalan sezon ligde Galatasaray'a karşı bir beraberlik, bir galibiyet; Fenerbahçe derbilerinde bir beraberlik, bir galibiyet; Beşiktaş karşılaşmalarında bir beraberlik ve galibiyet; Kasımpaşa maçlarında da bir beraberlik ve galibiyet almıştı. İki Başakşehir sınavı da berabere bitmişti. Trabzonspor, cuma günü de Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak.