Haberler Trabzonspor İstanbul kabus oldu

kabus oldu

Geçen sezon takımlarıyla oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen , bu dönem ise üç maçta puan alamadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 20:37 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 06:50
İstanbul kabus oldu
Geride kalan altı maçta beş puan toplayan , takımları karşısında oldukça başarısız bir tablo ortaya koydu. Ligin ilk haftasında 'a sahasında , beşinci haftasında sahasında 'e 2-0 kaybeden bordo-mavililer, son olarak 'ye deplasmanda 3-1 yenildi. İstanbul takımları karşısında dokuz puan kaybeden , geçen sezon ise rakiplerinin korkulu rüyası olmuştu. Bordo-mavililer, geride kalan sezon ligde 'a karşı bir beraberlik, bir galibiyet; Fenerbahçe derbilerinde bir beraberlik, bir galibiyet; Beşiktaş karşılaşmalarında bir beraberlik ve galibiyet; maçlarında da bir beraberlik ve galibiyet almıştı. İki Başakşehir sınavı da berabere bitmişti. Trabzonspor, cuma günü de Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak.
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