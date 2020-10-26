Trabzonspor'da Afobe üçüncü golünü attı

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye kaybederken, tek golünü Afobe attı. Müsabakanın 23. dakikasında Sosa ve Lamos'un çarpışmasıyla Afobe topu önünde buldu ilerledi ceza sahasına girerken köşeye vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol yeni transfer Afobe'nin Süper Lig'deki 5. maçındaki 3. golü oldu. 27 yaşındaki Demokratik Kongolu forvetin ayrıca kaleyi bulan 4. şutunda fileleri üçüncü kez sarstı. Afobe, Yeni Malatya filelerini de iki kez havalandırmayı başarmıştı.



HATAMIZ DURAN TOP

Afobe maç sonrası şunları söyledi: İlk yarıda iyiydik. İkinci yarıya biraz yavaş başladık. Rakibimiz duran toplarda yaptığımız hataları değerlendirince atılan gollerden sonra oyuna ortak olmamız zorlaştı.



ÖZÜR DİLİYORUZ

Taraftarın kendisine destek olduğunu belirten Afobe, "Maç öncesi çok mesaj aldım. Ancak onlara 3 puan hediye edemediğimiz için çok üzgünüm. Özür diliyoruz. Mücadele devam" dedi.