Fırtına’nın çöküşü

Ligin ilk 5 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puan toplayan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe deplasmanında da kaybederek kötü gidişatını sürdürdü. Ligde Fenerbahçe'yi İstanbul'da en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 yenen Fırtına'nın hasreti devam etti.



EN KÖTÜ SEZON BAŞLANGICI

Bordo-mavili takım aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzmeye devam ediyor. Karadeniz devini kötü istatistiklerde de zirveye çıktı. Trabzonspor, Süper Lig'de üç puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana ilk altı haftalar itibarıyla en az puan topladığı sezon başlangıcını yaşadı.