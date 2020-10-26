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’nın çöküşü

Ligin ilk 5 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puan toplayan ekibi, deplasmanında da kaybederek kötü gidişatını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Fırtına’nın çöküşü

Ligin ilk 5 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puan toplayan ekibi, deplasmanında da kaybederek kötü gidişatını sürdürdü. Ligde Fenerbahçe'yi 'da en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 yenen 'nın hasreti devam etti.

EN KÖTÜ SEZON BAŞLANGICI
Bordo-mavili takım aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzmeye devam ediyor. Karadeniz devini kötü istatistiklerde de zirveye çıktı. , 'de üç puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana ilk altı haftalar itibarıyla en az puan topladığı sezon başlangıcını yaşadı.

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