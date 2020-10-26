Haberler Trabzonspor Fenerbahçe'nin attığı goller öncesi faul ve el var! İşte o pozisyonlar

'nin attığı goller öncesi faul ve el var! İşte o pozisyonlar

taraftarı, 'nin attığı gollerde hakemin yanlış karar verdiğini ifade etti. Bordo-mavililer, 'ın kendi kalesine attığı ve Enner 'nın golü öncesi faul ve el olduğunu belirtiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 00:22 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'nin attığı goller öncesi faul ve el var! İşte o pozisyonlar

Yıllardır hakem kararları ile mağdur edilen dün de 'a sert tepki gösterdi. Afobe'nin golü ile öne geçen devinin taraftarı, 'ın kendi kalesine attığı gol öncesi Pelkas'ın Hugo'nun ayağına vurduğu gerekçesiyle faul olduğunu belirtti. Ayrıca 5'te 'nın golü öncesi de hava topunda da meşin yuvarlağın sarı-lacivertli futbolcunun eline çarptığını öne sürdüler. Taraftarlar, "Her hafta aynı senaryo. Bu şekilde bizim önümüz kesildikten sonra biz nasıl başarılı olacağız ki" ifadesini kullandılar.

İşte o pozisyonlar...





Görüntüler BeIN Sports'dan alınmıştır.

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