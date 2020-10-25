Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan takıma Fenerbahçe derbisi motivasyonu! "Kazanırsak..."

'da 'dan takıma derbisi motivasyonu! "Kazanırsak..."

’un kalecisi , ile birlikte bordo-mavili oyuncuları topladı, derbisinin önemini anlattı. Çakır, "Uzun zamandır ’de kazanamıyoruz. Bu maçı alırsak şehir yıkılır. Taraftar hepimizi bağrına basar" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 21:48 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan takıma Fenerbahçe derbisi motivasyonu! "Kazanırsak..."

ekibinde karşılaşması öncesi motivasyon tavan yaptı. Bordomavili ekipte kaptanlar ile Joao takımı toplayarak bir konuşma gerçekleştirdiler. Uğurcan, özellikle takımın yenilerine Fenerbahçe maçlarının önemini anlattı, 'de uzun süredir kazanamadıklarını hatırlattı. 24 yaşındaki eldiven " için en önemli maç hangisi derseniz, işte bu maçtır. Uzun zaman sonra orada kazanmayı başarırsak taraftar sizi bağrına basar. Sevinçten şehir yıkılır" diye konuştu.

YENERSEK TARİHE GEÇERİZ
Uğurcan Çakır, sezon başında yeniden kurulan takım olma sancılarını yaşadıklarını belirterek bunu büyük maç galibiyetiyle atlatabileceklerini kaydetti. Genç file bekçisi "Fenerbahçe maçı bizim için büyük bir şans. Bu maçı kazanırsak önümüze daha rahat bakacağız. Ligin başında motivasyonumuz artacak" ifadelerini kullandı. Pereira da özellikle yabancı oyunculara yönelik yaptığı konuşmada "Yıllardır kazanamadığımız bu deplasmandan 3 puan alırsak adımız tarihe yazılır" diye konuştu.

3 KORONA 2 SAKAT
Fırtına'da Fenerbahçe derbisinde 5 oyuncudan faydalanamayacak. Karadeniz ekibinde Caleb Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen karantinada bulunuyorlar. Muhammet Taha Tepe ve Anders Trondsen de ameliyat oldukları için ilk devreyi kapatmışlardı.

BİZE ULAŞIN