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'da tek hedef 3 puan!

'da teknik direktör Eddie hafta boyunca öğrencilerini teknik, taktik dışında mental olarak da bu karşılaşmaya hazırlamıştı. çalıştırıcı dünkü antrenmanda bir motivasyon konuşması daha gerçekleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 23:15 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
Trabzonspor'da tek hedef 3 puan!

'da teknik direktör Eddie hafta boyunca öğrencilerini teknik, taktik dışında mental olarak da bu karşılaşmaya hazırlamıştı. çalıştırıcı dünkü antrenmanda bir motivasyon konuşması daha gerçekleştirdi. 48 yaşındaki teknik patron "Tüm hafta çok çalıştınız şimdi bunun karşılığını almaya geldi. Bu maçı kazanmak zorundayız. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bizim için tek bir ihtimal var, o da kazanmak" ifadelerini kullandı. Newton oyuncularını gereksiz karta ve itiraza karşı uyardı.

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