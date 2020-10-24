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derbiye bileniyor... İşte 'ın motivasyon konuşması!

’da gözler tamamen deplasmanına çevrildi. çalıştırıcı, taktik idmanlara moral motivasyon konuşmalarını da eklerken, zaferin rotasını da çizip oyuncularına aktardı. , takımla yaptığı toplantıda, Öncelikle galibiyete inanın. Sahada azminizi gösterin. Son olarak da sabırlı olun." ifadesini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 00:14 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Trabzonspor derbiye bileniyor... İşte Eddie Newton'ın motivasyon konuşması!

Karadeniz Fırtınası kötü gidişata son vermek için karşılaşmasını büyük bir fırsat olarak görüyor. Bordo-mavili takımda teknik direktör da öğrencilerini bu mücadeleye teknik, taktik yönden hazırlarken işin motivasyon kısmına da büyük önem veriyor. çalıştırıcı, galibiyetin 3 ana maddeden geçtiğini öğrencilerine aktardı.

1- İNANÇ
Rakibimiz sezona çok iyi başladı. Yeni transferleri çabuk uyum sağladı. Kazanarak devam ettikleri için motivasyonları da yüksek. Ancak biz 'uz. Bu maçı önce kafanızda kazanın. Galibiyete inanın. Bu inanç size sahada yardımcı olacak.

2- AZİM
Hepiniz tüm hafta boyunca bu derbi karşılaşması için çok çalıştınız. Sahada işler iyi de gidebilir, kötü de gidebilir. Siz azminizden bir şey kaybetmeyin. Ayaklarınız yere sağlam bassın. Siz güçlü durdukça rakip de her geçen dakika bizden çekinecek.

3- SABIR
Fenerbahçe'nin ne yaptığından, ne oynayacağından çok bizim sahaya nasıl bir karakter koyacağımız önemli. 90 dakika boyunca sabırlı olun. Çalıştığımız taktikleri sakin kalarak sahaya yansıtabilirsiniz. Rakibin eksiklerinin üzerine bu şekilde gideriz.

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