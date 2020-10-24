Trabzonspor derbiye bileniyor... İşte Eddie Newton'ın motivasyon konuşması!

Karadeniz Fırtınası kötü gidişata son vermek için Fenerbahçe karşılaşmasını büyük bir fırsat olarak görüyor. Bordo-mavili takımda teknik direktör Eddie Newton da öğrencilerini bu mücadeleye teknik, taktik yönden hazırlarken işin motivasyon kısmına da büyük önem veriyor. İngiliz çalıştırıcı, galibiyetin 3 ana maddeden geçtiğini öğrencilerine aktardı.

1- İNANÇ

Rakibimiz sezona çok iyi başladı. Yeni transferleri çabuk uyum sağladı. Kazanarak devam ettikleri için motivasyonları da yüksek. Ancak biz Trabzonspor'uz. Bu maçı önce kafanızda kazanın. Galibiyete inanın. Bu inanç size sahada yardımcı olacak.

2- AZİM

Hepiniz tüm hafta boyunca bu derbi karşılaşması için çok çalıştınız. Sahada işler iyi de gidebilir, kötü de gidebilir. Siz azminizden bir şey kaybetmeyin. Ayaklarınız yere sağlam bassın. Siz güçlü durdukça rakip de her geçen dakika bizden çekinecek.

3- SABIR

Fenerbahçe'nin ne yaptığından, ne oynayacağından çok bizim sahaya nasıl bir karakter koyacağımız önemli. 90 dakika boyunca sabırlı olun. Çalıştığımız taktikleri sakin kalarak sahaya yansıtabilirsiniz. Rakibin eksiklerinin üzerine bu şekilde gideriz.