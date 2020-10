Trabzon pes etmez!

NECMİ PEREKLİ

İki takım için de çok önemli maç. Biri kazanmak, diğeri kaybetmemek için mücadele verecek. Böyle maçlarda fizik kondisyondan ziyade, moral motivasyon çok önemlidir. Tahminden önce temennilerin öne çıkacağı bir karşılaşma. İki takımın da skoru etkileyecek oyuncuları var. F.Bahçe bir tık önde görünüyorsa da akıllı, sakin olan takımın galibiyete daha yakın olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un formsuz veya son haftalardaki başarısız görüntüsü maç üzerindeki etkinliğini çok daha yükseltecektir. Defansa ağırlık verip orta sahanın hücuma yönelik oyuncularıyla skoru değiştirecektir. Derbinin anahtarını çözecek olan orta sahadaki oyuncuların performansıdır. Hangi takım dezavantajlarını avantaja çevirebilirse galibiyete daha yakın olur. Temennimiz derbinin futbol kuralları içinde kalması ve hak edenin kazanmasıdır."

MUSTAFA REŞİT AKÇAY

"Trabzonspor her zaman böyle zor durumlarda kazanmıştır. Bordo-mavilileri içinde bulunduğu şartlar ile özellikle Fenerbahçe derbilerindeki ruh halini, psikolojisini ayrı değerlendirmek gerekiyor. Şu anda da zamanında yapılmayan transferler nedeniyle takımla bütünleşmesi geç olan bir oyuncu yapısı var. Ama başarıyı her zaman kovalayan, toplumu başarılarıyla mutlu etmiş olan bir kültürü var Karadeniz ekibinin. Benim favorim Trabzonspor. Bu görüşüm taraftara mantıksız gelebilir. 18 transfer yapmış Fenerbahçe'yle geçen yıl şampiyonluğu kaybetmiş Trabzonspor değerlendirildiğinde ev sahibi takımı favori görenler çok olabilir. Ama Trabzonspor'un kültürü bu tip müsabakalarda her zaman üstünlük kurmayı bize alıştırmıştır, öğretmiştir. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Sakat ve hasta olan oyuncuların katılması çok büyük güç verecektir."