Savaş ve kazan!

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularla yaptığı toplantıda net ifadeler kullandı. İngiliz hoca, Fenerbahçe maçında çok farklı bir kimliğe bürünmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bizim potansiyelimiz ortada. Zaman zaman çok doğru işler yapıyoruz ama bunu 90 dakikaya yaymamız lazım. Yani tek eksiğimiz; var olan potansiyelimizi ortaya çıkarmak ve şimdi tam olarak bunun zamanı. Fenerbahçe karşılaşmasında savaşan, yardımlaşan ve mücadele eden bir takım sahada görmek istiyorum. Bunun için herkes üzerine düşeni yapacak, yapmak zorunda. Artık kayıp istemiyorum. Bize verilen desteği boşa çıkarmaya kesinlikle hakkımız yok" ifadesini kullandı.

TAM SAHA PRES YAPMALIYIZ

48 yaşındaki hoca, derbide galibiyete götürecek formülü de buldu. Fırtına, Fenerbahçe maçında tam saha pres ile sonuca gitmeye çalışacak. Oyuncularını uyaran Newton, "Koşmayan, mücadele etmeyen oyuncu istemiyorum. Herkes yüzde yüzü neyse onu verecek. Bu derbi bir şeyleri gösterme maçıyla öyle oynayacağız" ifadelerini kullanan İngiliz hoca, oyuncularından saha içinde yardımlaşmalarını ve özellikle de pres sonucu orta saha üstünlüğünü ele geçirerek sonuca gitmeye çalışmalarını istedi. Bu arada Newton'un talebeleri ile zaman zaman bire bir görüşmeler yapması da dikkat çekiyor. Bu görüşmelerde tecrübeli isimlerden daha çok sorumluluk almalarını isteyen Newton'un derbide beklentisinin büyük olduğu belirtildi.

KUPADA YENMİŞTİ

Rakibine karşı ligde uzun zamandır dış sahada kazanamayan bordo-mavililer, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmişti. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'yi İstanbul'da oynanan rövanş maçında Sörloth (2) ve Novak'ın golleriyle 3-1 mağlup ederek finale yükselen taraf olmuştu.

BİR MAÇTAN FAZLASI

Sezona istediği gibi başlayamayan bordo-mavililer için Fenerbahçe derbisi hayati önemde. Beşiktaş ve Başakşehir'e kaybeden Trabzonspor tek galibiyetini 3. haftada Yeni Malatyaspor karşısında alırken, son maçta özellikle önemli isimlerin de yokluğunda takım çok kötü bir performans sergiledi. Yönetim, gidişatla ilgili Newton'dan rapor isterken, İngiliz teknik adam için pazar günküi Fenerbahçe maçı çok kritik olacak.

DERBİ 11'İ ŞEKİLLENİYOR

Kadro istikrarında ciddi sıkıntılar yaşayan Trabzonspor'un, Fenerbahçe derbisi öncesinde de kadrodaki belirsizlikler sürüyor. Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Afobe'den oluşan 10 ismi netleştiren İngiliz teknik adam bir oyuncu konusunda ise karar veremedi. Bir taraftan orta sahayı kalabalık tutarak rakibini baskı altına almayı planlayan Newton, diğer yandan ofansif bir futbolcuyu değerlendirerek hücum zenginliğini de ele geçirmek istiyor. Newton'un üçlü orta saha oynaması durumunda Kamil Ahmet Çörekçi'yi bu mevkiye yerleştirecei, ofansif bir futbol konusunda karar kılması durumunda ise Semedo ile Diabate arasında bir tercih yapacağı da öğrenildi.

23 YILLIK DEPLASMAN HASRETİ BİTECEK

Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında deplasmanda oynadığı lig maçlarındaki galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. İlk 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 5 puan toplayan Karadeniz devini, hafta sonunda zorlu bir karşılaşma bekliyor. Sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da en son 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, ardından rakibiyle dış sahada oynadığı 23 lig maçından da 3 puan çıkaramadı. Bu maçlardan 12'sini kaybeden Fırtına, 11'inden ise beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında deplasmanda oynadığı lig maçlarındaki galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. İlk 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 5 puan toplayan Karadeniz devini, hafta sonunda zorlu bir karşılaşma bekliyor. Sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da en son 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, ardından rakibiyle dış sahada oynadığı 23 lig maçından da 3 puan çıkaramadı. Bu maçlardan 12'sini kaybeden Fırtına, 11'inden ise beraberlikle ayrıldı.

İlk 5 haftada eleştirilen Newton, derbi öncesi işi sıkı tutuyor. 48 yaşındaki hoca Fenerbahçe'nin yan ve duran toplarda etkili olması nedeniyle savunma oyuncuları ile özel ilgileniyor. Newton her antrenmanda uygulamalı dersler verirken, rakibin maç kasetlerini de izlettiriyor. Son idmanda savunmacılara bir saat boyunca yan top ve köşe vuruşlarına karşı çalışma yaptıran Newton, bireysel hatalar için uyarılarda bulundu.

KALEYİ GÖREN BOMBALASIN

Derbi öncesi adeta olağanüstü hal ilan edilen Trabzonspor'da antrenmanlar da kıran kırana geçiyor. Eddie Newton yönetimindeki idmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Futbolcuların yapılan çalışmadaki isteği teknik heyeti sevindirdi. İngiliz hoca özellikle Baker, Diabate ve Nwakaeme gibi şutörlerine kaleyi gördükleri yerden vurmalarını söylediği belirlendi.

16 KURTARIŞ YAPMIŞTI

Karadeniz ekibinin file bekçisi Uğurcan Çakır, derbi öncesi ekstra çalışmalar yapıyor. 24 yaşındaki eldiven, bordo-mavililerin yaşadığı bu zorlu süreçten en iyi şekilde çıkacağını belirtirken, Fırtına geçen sezon Fenerbahçe ile oynanan 2 lig maçında Kadıköy'de 1-1 berabere kalırken, evinde ise 2-1 kazanmıştı. Bu 2 derbide kaleci Uğurcan, toplam 16 başarılı kurtarış yapmıştı.