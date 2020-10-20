Trabzonspor'da yeniler ne yaptı? İşte cevabı

HUGO: Brezilyalı stoper ilk defa forma giydi. Edgar ile savunmanın göbeğinde oynayan Hugo, girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı. 3 hava topunu alan Hugo, bir hava topunu yitirdi.



DIABATE: Nwakaeme'nin yokluğunda sol kanatta başladı, ilerleyen bölümlerde sağ tarafa geçti. Ancak oyunda varlığı hissedilmedi. 78'de yerini Bilal'e bırakan Diabate, 4 ikili mücadele kazanırken 7 kez top kaptırdı.



DJANINY: Lisans sorunu hafta içi çözülen Djaniny maça yedek başladı. İki farkın ardından son yarım saatte Safa'nın yerine girdi. Hava toplarında etkisiz kaldı.