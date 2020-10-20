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'da son iki haftada iki farklı 11

, son iki haftada iki farklı 11 ile sahaya çıktı. 'in 4. haftasında 1-1 biten maçına Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar İe, , Flavio, , , Ekuban, Nwakaeme ve Afobe 11'iyle sahada yer alan Fırtına, karşısına ise Uğurcan, Pereria, Edgar le, Hugo, Marlon, Kamil, Baker, A. Ömür, Sefa, Diabate ve Afobe şeklinde çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 00:11 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 06:50
Trabzonspor'da son iki haftada iki farklı 11

, son iki haftada iki farklı 11 ile sahaya çıktı. 'in 4. haftasında 1-1 biten maçına Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar İe, , Flavio, , , Ekuban, Nwakaeme ve Afobe 11'iyle sahada yer alan Fırtına, karşısına ise Uğurcan, Pereria, Edgar le, Hugo, Marlon, Kamil, Baker, A. Ömür, Sefa, Diabate ve Afobe şeklinde çıktı.


10 MAÇTA DA GOL YEDİ
Bordo-mavililer ligde evinde oynadığı son 10 maçta kalesini gole kapatamadı. 19 Ocak 2020'de sahasında 'yı 6-0 mağlup ettiği maçta kalesinde gol görmemişti. Fırtına söz konusu maçın ardından evinde oynadığı 10 maçta kalesinde gole engel olamadı. Bu sürede bordomavililer 20 gol atarken, 18 gol yedi.

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