Trabzonspor'da son iki haftada iki farklı 11

Fırtına, son iki haftada iki farklı 11 ile sahaya çıktı. Süper Lig'in 4. haftasında 1-1 biten Gaziantep maçına Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar İe, Marlon, Flavio, Baker, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme ve Afobe 11'iyle sahada yer alan Fırtına, Başakşehir karşısına ise Uğurcan, Pereria, Edgar le, Hugo, Marlon, Kamil, Baker, A. Ömür, Sefa, Diabate ve Afobe şeklinde çıktı.



10 MAÇTA DA GOL YEDİ

Bordo-mavililer ligde evinde oynadığı son 10 maçta kalesini gole kapatamadı. Trabzon 19 Ocak 2020'de sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ettiği maçta kalesinde gol görmemişti. Fırtına söz konusu maçın ardından evinde oynadığı 10 maçta kalesinde gole engel olamadı. Bu sürede bordomavililer 20 gol atarken, 18 gol yedi.