Trabzonspor'da ne sistem tuttu ne kadro!

Bordo-mavili futbolcuların 4-3-3, 3-5-2, 4-1-4-1, 4-4-2 sistemleri arasında başı dönerken oyun şablonunun oturmaması da eleştiriliyor. Kadro ve oyun olarak istikrarı bulamayan Newton'ın bu şekilde devam etmesi halinde Trabzonspor macerasının fazla uzun sürmeyeceği konuşuluyor.



FELSEFE: DİK OYNA NEWTON İLE HEP YANA

Bordo-mavililer, kulübün meşhur sloganı olan 'Dik oyna' felsefesini sahada görmek istiyor ancak Eddie Newton yönetiminde Trabzonspor hep yana gidiyor. Karadeniz temsilcisi, tel tel döküldüğü Başakşehir mücadelesinde yine 'Dik oyna' felsefesini unuttu. Yenik götürdüğü karşılaşmanın ikinci yarısında ilk şutunu 87. dakikada attı.



YEREL BASIN ÖFKELİ

Karadeniz'de yerel basın da teknik direktör Eddie Newton'ı sert sözlerle eleştirmeye başladı. Bazı gazeteler "Go home Newton" (Evine dön), "Vitor Hugo Sefiller" başlıkları dahi attı.



KULÜBE ETKİSİZ!

Eddie Newton'ın oyuncu değişiklikleri beğenilmiyor. Camiada "Değişimleri geç yaptığı için puan kaybediyoruz" diyor.



GÜNÜN KARESİ

Trabzonspor'un Başakşehir'e 2-0 yenildiği karşılaşmadan bir kare. Fırtına savunmadan oyun kurmaya çalışıyor ancak orta sahadaki bu büyük boşlukla işi zor görünüyor. Taraftarlar bu kareyi paylaşıp "Bizim futbolcular nerede?" diye sormaktan kendilerini alamıyorlar.







Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır



1. HAFTA

(TRABZON-BEŞIKTAŞ: 1-3)

Karadeniz temsilcisi ilk hafta karşılaşmasında ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamladı. 46'da sol bekte oynayan Kamil Ahmet çıktı yerine bir başka sol bek A.Dursun girdi. Hiçbir işe yaramayan değişiklik sonrası maç 3-0'a geldi.



2. HAFTA

(DENIZLI-TRABZON: 0-0)

Bordo-mavililer rakip kalede fazla etkili olamadı. Camia bu mücadeleden 3 puan bekliyordu. Newton ilk değişikliklerini için 86. dakikaya kadar bekledi. Forvet oyuncusu Afobe çıktı. Takım saha içinde golcüsüz kaldı.



3. HAFTA

(TRABZON-Y.MALATYA: 3-1)

Trabzonspor'un bu sezon iyi oynayıp, rahat galibiyet aldığı tek maçtı. Karadeniz temsilcisi art arda gollerle devreyi 3-0 önde tamamladı. Fırtına'da teknik direktör Eddie Newton oyuncu değişikliklerini skorun rahatlığıyla yaptı.



4. HAFTA

(GAZIANTEP-TRABZON: 1-1)

Maç 1-0 Trabzonspor lehine devam ederken 72'de Nwakaeme ve Ekuban'ı kenara çekti. Yerlerine Bilal ve henüz hazır olmayan Diabate'yi sahaya sürdü. Bu değişiklikler sonrası Fırtına topu tutmakta zorlandı. Maç berabere bitti.



5. HAFTA

(TRABZON-BAŞAKŞEHIR: 0-2)

Santradan itibaren işler Karadeniz ekibi için yolunda gitmiyordu. Newton erken müdahale etmedi. Takım 2-0 yenik duruma düştükten sonra oyuncu değişikliklerine başladı. Ancak iş işten geçmişti, Başakşehir 3 puana uzandı.