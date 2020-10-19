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Trabzonspor'da Ekuban pozitif

'ın Gana 'ndaki oda arkadaşının corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Ekuban'ın iki testi negatifti. Ancak 'de yenilenen testi pozitif çıktı. Yıldız isim ev izolasyonuna alındı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 23:45 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da Ekuban pozitif

Caleb Ekuban'ın Gana 'ndaki oda arkadaşının corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Ekuban'ın iki testi negatifti. Ancak 'de yenilenen testi pozitif çıktı. Yıldız isim ev izolasyonuna alındı.

SIFIR TOLERANS
Bordo-mavililerde sakatlık ve hastalık sorunu bu sezon da baş gösterdi. Anders Trondsen'in şanssız sakatlığına A.Parmak, Ekuban'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması eklendi. Nwakaeme de bağırsak enfeksiyonu geçirdi. Yönetim, virüsün takım içinde yayılmaması için kendini iyi hissetmeyen isimleri direkt takımdan izole edecek.

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