Trabzonspor'da Ekuban pozitif

Caleb Ekuban'ın Gana Milli Takımı'ndaki oda arkadaşının corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Ekuban'ın iki testi negatifti. Ancak 17 Ekim'de yenilenen testi pozitif çıktı. Yıldız isim ev izolasyonuna alındı.



SIFIR TOLERANS

Bordo-mavililerde sakatlık ve hastalık sorunu bu sezon da baş gösterdi. Anders Trondsen'in şanssız sakatlığına A.Parmak, Ekuban'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması eklendi. Nwakaeme de bağırsak enfeksiyonu geçirdi. Yönetim, virüsün takım içinde yayılmaması için kendini iyi hissetmeyen isimleri direkt takımdan izole edecek.