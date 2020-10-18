Yüzde 50 destek

Süper Lig'de corona virüsü ilk çıktığında maçların seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz sezon bu şekilde tamamlanırken bu yıl da aynı şekilde taraftar olmadan başlamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar sonrası locaların yarısının satışa çıkarılacağı açıklanmıştı. Trabzonspor istediği kadar loca satışı yapamasa da dün 299 bordo-mavili taraftarların tribünlerdeki yerlerini aldılar. Karadeniz ekibinin taraftarları, tribünlerden takımlarını destekledi. Özellikle hakem Bahattin Şimşek'in bazı kararlarına ve Medipol Başakşehirli oyuncuların topu oyuna geç sokmalarına tepki gösterdiler.