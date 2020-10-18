Haberler Trabzonspor Yüzde 50 destek

Yüzde 50 destek

'de corona virüsü ilk çıktığında maçların seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz sezon bu şekilde tamamlanırken bu yıl da aynı şekilde taraftar olmadan başlamıştı. 'nun aldığı karar sonrası locaların yarısının satışa çıkarılacağı açıklanmıştı. istediği kadar loca satışı yapamasa da dün 299 bordo-mavili taraftarların tribünlerdeki yerlerini aldılar.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 00:32 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50
Yüzde 50 destek

Süper Lig'de corona virüsü ilk çıktığında maçların seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz sezon bu şekilde tamamlanırken bu yıl da aynı şekilde taraftar olmadan başlamıştı. 'nun aldığı karar sonrası locaların yarısının satışa çıkarılacağı açıklanmıştı. istediği kadar loca satışı yapamasa da dün 299 bordo-mavili taraftarların tribünlerdeki yerlerini aldılar. ekibinin taraftarları, tribünlerden takımlarını destekledi. Özellikle hakem Bahattin Şimşek'in bazı kararlarına ve Medipol Başakşehirli oyuncuların topu oyuna geç sokmalarına tepki gösterdiler.

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