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Yarısını değiştirdi!

ligde son oynanan FK maçına göre ilk onbirde 5 değişikliğe gitti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 00:25 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50
Yarısını değiştirdi!
Teknik direktör ligde son oynanan FK maçına göre ilk onbirde 5 değişikliğe gitti. Kalede Erce Kardeşler'in yerine sakatlıktan dönen Uğurcan Çakır, savunmada Hüseyin Türkmen'in yerine yeni transfer Vitor Hugo, orta sahada kart cezalısı Flavio'nun yerine Kamil Ahmet, hücum hattında ise Caleb Ekuban ile Nwakaeme'nin yerlerine genç oyuncu Safa Kınalı ile Diabate forma giydi. Ancak değişiklikler işe yaramadı. özellikle orta saha ve hücumda organize olmakta zorlandı. Bordo-mavililer istenen oyunu bir türlü sahaya koyamadı.
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