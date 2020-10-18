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Trabzonsporlu 'ın corona virüsü

'da son dakika haberi... Bordo mavililer yaptığı resmi açıklamada 'ın corona virüsü test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 16:30 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 16:59
Trabzonsporlu Ekuban'ın corona virüsü testi pozitif

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolcumuz Ansah 'ın 13 Ekim'de Gana Milli takımı kampından Trabzon'a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir.

Pozitif vaka ile temaslı olduğu gerekçesiyle izole edilerek takibi sürdürülen oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan iki adet PCR test sonucu negatif çıkmıştır.

17 Ekim 2020 tarihinde yapılan son çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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