Sonu gelmiyor!

Trabzonspor, bu kulvarda ligde devam eden en uzun serinin sahibi durumunda. Fırtına, sahasında gol yemediği son maçı 19 Ocak'ta Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği Kasımpaşa sınavında oynadı.



4'ÜNÜ KAZANDI

Karadeniz ekibi bu karşılaşma sonrası 10 maçta (sırasıyla Fenerbahçe 2-1, Sivasspor 2-1, Rizespor 5-2, Başakşehir 1-1, Ankaragücü 1-1, Antalyaspor 2-2, Konyaspor 3-4, Beşiktaş 1-3, Yeni Malatyaspor 3-1, Başakşehir 0-2) kalesinde toplam 18 gol gördü. Söz konusu karşılaşmaların 3'ünü kaybeden Trabzonspor, 4'ünü kazanırken, 3'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.



ABDÜLKADİR YOKLARI OYNADI

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Başakşehir karşısındaki performansıyla geçer not alamadı. Girdiği 11 ikili mücadelenin 10'unu kaybeden 21 yaşındaki futbolcu, hücumda da verimli olamadı. 84. dakikada yerini Ahmet Canbaz'a bırakan Abdülkadir, "Bizim için kötü bir gece oldu" diye konuştu.



İLK ŞUTU 87'DE ÇEKTİ

Maçın 2. yarısında hücumlarda sıkıntı yaşayan Trabzon , rakip kalede tehlikeli olamadı. Bordo-mavililer, ikinci devredeki ilk şutunu 87. dakikada çekti.



'GOL ÇOK ÖNEMLİYDİ'

Başakşehir'ın hocası Okan Buruk, galibiyet için "Gol çok önemliydi. Bu maça kadar bulamamıştık. Gol atınca öz güven kazandık. Rakibe göre de daha hareketliydik. Hem hücum hem savunmada iyiydik" dedi.



İRFAN HESABI AÇTI

Ligde Başakşehir'in geride kalan 4 haftada golü yoktu. Dün İrfan Can attığı muhteşem golle İstanbul ekibi adına bu şanssızlığı kırdı. Bu İrfan Can'ın ceza sahası dışından 7. golü oldu.



DENİZ'DEN İLK ASİST

Son şampiyon Başakşehir'in yeni transferi Deniz Türüç, Fenerbahçe'de forma giydiği son 26 maçta 1 asist yapabilmişti. 27 yaşındaki yıldız, Başakşehir formasıyla çıktığı ilk maçta asist yaptı.



VISCA AFFETMEDİ

Başakşehir'in yıldızı Trabzonspor maçlarını seviyor. Boşnak futbolcu dün de affetmedi. Mükemmel bir şutla golünü attı. Visca, Süper Lig'de son 3 sezonda da Fırtına'nın ağlarını sarstı.