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Newton: Real bile etkilenir

Newton, yenilgisini 4 önemlı eksiğe bağladı: “4 anahtar oyuncumuz yoktu. bile etkilenirdi”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:01 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50
Newton: Real bile etkilenir

'da teknik direktör Eddie Newton, yenilgisinin sebebini takımdaki eksiklere bağladı. İngiliz çalıştırıcı "4 anahtar oyuncumuz yoktu. Onların olmaması bizi kötü etkiledi. , bile olsanız kritik oyuncularınız yoksa kötü etkilenirsiniz" ifadelerini kullandı. 48 yaşındaki teknik adam oyuncularının saha içindeki enerjisinden de memnun olmadığını belirtti. Newton "İşler istediğimiz gibi gitmedi. Oyuncularım da beklenilen performansı sergileyemediler" diye konuştu. Newton yavaş yavaş tam kadro çalışmaya başladıklarını, ilerleyen haftalarda daha başarılı sonuçlar elde edeceklerini söyledi. İngiliz çalıştırıcı, zamana ihtiyacı olduklarını da belirtti.

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