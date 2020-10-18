Newton: Real bile etkilenir

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, Başakşehir yenilgisinin sebebini takımdaki eksiklere bağladı. İngiliz çalıştırıcı "4 anahtar oyuncumuz yoktu. Onların olmaması bizi kötü etkiledi. Liverpool, Real Madrid bile olsanız kritik oyuncularınız yoksa kötü etkilenirsiniz" ifadelerini kullandı. 48 yaşındaki teknik adam oyuncularının saha içindeki enerjisinden de memnun olmadığını belirtti. Newton "İşler istediğimiz gibi gitmedi. Oyuncularım da beklenilen performansı sergileyemediler" diye konuştu. Newton yavaş yavaş tam kadro çalışmaya başladıklarını, ilerleyen haftalarda daha başarılı sonuçlar elde edeceklerini söyledi. İngiliz çalıştırıcı, zamana ihtiyacı olduklarını da belirtti.