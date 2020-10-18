Fırtına'ya şok

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'e sahasında 2-0 yenildi. Bordo-mavililer mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta ilk yarıda önemli fırsatlardan yararlanamadı. Kaleci Mert Günok, iki kez Baker, birer kez de Afobe ve Safa Kınalı'nın vuruşlarında geçit vermeyerek oyunun seyrini değiştirdi. Günok özellikle Safa'nın köşeye giden vuruşunu harika çıkardı. Trabzonspor'un ataklarını savuşturan Başakşehir, 32'de İrfan Can'ın topu tam köşeye gönderdiği şık golüyle öne geçti.

VISCA 90'A ASTI

İkinci yarıda Trabzonspor beraberlik için yüklenirken, kontratak futbolunda oldukça hünerli olan Başakşehir 53'te Edin Visca'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Boşnak oyuncunun ceza sahasının sağ çaprazından doksana gönderdiği sert vuruşta top üst direğe çarpıp filelerle buluşurken, Uğurcan'ın ilk golde olduğu gibi yine yapacak fazla bir şeyi yoktu. Başka gol olmayınca 3 puan Başakşehir'in oldu. Trabzonspor haftaya deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Başakşehir ise Antalyaspor'u konuk edecek.

SERİ 6 SEZONA ÇIKTI!

Fırtına, Başakşehir'i 6 sezondur yenemiyor. İki ekibin ligde oynadığı son 11 maçın 6'sını Medipol Başakşehir kazandı; 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.