Yerli Milner Kamil Ahmet'e Eddie Newton'dan yeni görev!

Trabzonspor'da orta sahada yaşanan oyuncu sıkıntısından dolayı Başakşehir maçında kimin forma giyeceği merakla beklenirken, teknik direktör Eddie Newton kararını Kamil Ahmet Çörekçi'den yana verdi. "Onu Milner'e benzetiyorum. Ne zaman nerede ihtiyaç duyarsanız oynuyor" diyerek övgüyle bahsettiği 28 yaşındaki sağ beki Flavio'nun kırmızı kart cezalısı, Abdulkadir Parmak'ın da koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğu için izolasyon sürecinde bulunması nedeniyle orta sahada görevlendirecek. İngiliz hoca orta sahada Baker ile Kamil'i birlikte oynatacak.