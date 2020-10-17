Haberler Trabzonspor Yerli Milner Kamil Ahmet'e Eddie Newton'dan yeni görev!

Yerli Milner 'e Eddie Newton'dan yeni görev!

Teknik Direktörü Newton’un, “Onun gibi bir oyuncuya herkes sahip olmak ister” diyerek övgüyle bahsettiği , bugün Medipol maçında orta sahada görev yapacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 00:55 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Yerli Milner Kamil Ahmet'e Eddie Newton'dan yeni görev!

'da orta sahada yaşanan oyuncu sıkıntısından dolayı maçında kimin forma giyeceği merakla beklenirken, Eddie Newton kararını Çörekçi'den yana verdi. "Onu Milner'e benzetiyorum. Ne zaman nerede ihtiyaç duyarsanız oynuyor" diyerek övgüyle bahsettiği 28 yaşındaki sağ beki Flavio'nun kırmızı kart cezalısı, Abdulkadir Parmak'ın da koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğu için izolasyon sürecinde bulunması nedeniyle orta sahada görevlendirecek. İngiliz hoca orta sahada Baker ile Kamil'i birlikte oynatacak.

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