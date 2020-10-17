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'da savunmanın lideri

 taraftarlarının performansını en çok merak ettiği isim ...Geçen sezondan bu yana savunmada ciddi sorunlar çeken Trabzonspor, transferin son günlerinde Hugo'yu renklerine bağlamıştı. Aylarca gelmesi için uğraşılan Brezilyalı savunmacı, ilk resmi maçına bugün çıkıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da savunmanın lideri Vitor Hugo

taraftarlarının performansını en çok merak ettiği isim ...Geçen sezondan bu yana savunmada ciddi sorunlar çeken Trabzonspor, transferin son günlerinde Hugo'yu renklerine bağlamıştı. Aylarca gelmesi için uğraşılan Brezilyalı savunmacı, ilk resmi maçına bugün çıkıyor. karşısında sambacıya çok iş düşecek. Newton'un savunma liderliği görevini verdiği 29 yaşındaki oyuncunun yanında Edgar'ın yer alması bekleniyor. Sezona müthiş başlayan Edgar ile Vitor Hugo'nun uyumu, sezonun geneli için oldukça kritik.

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