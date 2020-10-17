Spor Toto Süper Ligin 5. Haftasında Trabzonspor Medical Park Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde bordo mavililerde kötü haberler arka arkaya geliyor. Abdulkadir Parmak ve Ekuban'ın ardından Nwakaeme'nin de mücadelede forma giyemeyeceği ve enfeksiyonunun devam etmesi sebebiyle kadrodan çıkartıldığı ifade edildi.
Trabzonspor'a bir kötü haber daha! Nwakaeme...
Son dakika... Süper Lig'in 5. haftasının dikkat çeken mücadelesinde sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Trabzonspor'a kötü haberler ardı ardına geliyor. Bordo-mavililerde son olarak tecrübeli oyuncu Nwakaeme'nin hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 15:44 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 16:03