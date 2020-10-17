Spor Toto Süper Ligin 5. Haftasında Trabzonspor Medical Park Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde bordo mavililerde kötü haberler arka arkaya geliyor. Abdulkadir Parmak ve Ekuban'ın ardından Nwakaeme'nin de mücadelede forma giyemeyeceği ve enfeksiyonunun devam etmesi sebebiyle kadrodan çıkartıldığı ifade edildi.