Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a bir kötü haber daha! Nwakaeme...

'a bir kötü haber daha! ...

... Süper Lig'in 5. haftasının dikkat çeken mücadelesinde sahasında son şampiyon 'i ağırlayacak 'a kötü haberler ardı ardına geliyor. Bordo-mavililerde son olarak tecrübeli oyuncu 'nin hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 15:44 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 16:03
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