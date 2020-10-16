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'da Newton yeni sistemi oturttu: Tek yol hücum

Newton, yeni sistemini milli arada oturttu. ‘Ofansif ve hızlı ’ anlayışını belirleyen İngiliz hoca, idmanlarda Afobe-Semedo ikilisini birlikte deneyerek uzun zaman sonra ilk kez çift forvet oynatma sinyali verdi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 01:21 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 06:50
Trabzonspor'da Newton yeni sistemi oturttu: Tek yol hücum

Yeni transferlerin takıma katılmasıyla milli arada gerçek kimliğine bürünen , yarın 'i devirip lige adeta yeniden başlamak istiyor... FK beraberliğiyle 4. haftayı tamamlayan bordomavililer, geçen sezon şampiyonluğu kaptırdığı rakibini mutlaka yenmek amacında. da bu karşılaşmanın öneminin farkında. Ekibiyle birlikte Başakşehir'in bu sezonki maçlarını izleyen ve rakibi analiz eden İngiliz hoca, 3 puanı getirecek stratejiyi belirledi. Newton, 'hızlı hücum' parolasıyla işi bitirmeyi hedefliyor.

OFANSİF FUTBOL ANLAYIŞI

Her fırsatta ofansif anlayışını benimseyen bir teknik adam olduğunu söyleyen Eddie Newton, antrenmanlarda yaptığı çalışmalarla da bunu deniyor. İngiliz teknik adamın Başakşehir maçı öncesi yapılan taktik antrenmanlarda sık sık Afobe-Semedo ikilisini birlikte denediği ve ligin ilerleyen haftalarında bu sistemi takıma oturtmayı planladığı öğrenildi. Başakşehir maçına alışık olduğumuz tek forvet ve arkasındaki üçlü hücum ekibiyle çıkmayı planlayan Newton'un, 90 dakika içerisinde yapmayı planladığı değişikliklerle Semedo-Afobe ikilisini birlikte oynatması bekleniyor.

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