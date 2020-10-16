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’un zor kararı

Teknik direktör 'u yeni transfer Djaniny Semedo'nun da lisansının çıkmasının ardından zor bir karar bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 00:53 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 06:50
Newton’un zor kararı

Teknik direktör 'u yeni transfer Djaniny Semedo'nun da lisansının çıkmasının ardından zor bir karar bekliyor. Kurallar gereği mevcut 14 yabancı oyuncudan sadece 12'sini kadroya alabilecek olan 48 yaşındaki hocanın kırmızı kart cezalısı Flavio'nun yanı sıra ikinci tercihini de stoper Hosseini'den yana kullanması bekleniyor. Ancak Newton'un ilerleyen haftalarda bu kararı alması daha da güçlenecek.

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