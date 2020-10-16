Haberler Trabzonspor Localar tamamen dolacak

Localar tamamen dolacak

bu haftadan itibaren stadyumlara loca kapasitesinin yarısı kadar seyirci alınmasına izin vermişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 00:56 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 06:50
Localar tamamen dolacak

bu haftadan itibaren stadyumlara loca kapasitesinin yarısı kadar seyirci alınmasına izin vermişti. hemen locaların satışına başladı. mücadelesi öncesinde tek maçlık loca fiyatları 2 bin 500 ile 15 bin lira arasında değişen fiyatlarla listeye konuldu. Stadyumu'nda bulunan locaların tamamının satılması bekleniyor. Bordomavili kulüp sezonun ilk seyircili maçında kapasiteyi dolduracak.

TESİSLER KADEMELİ BAKIMA ALINDI

Son dönemde saha zeminin kötü oluşu nedeniyle gelen eleştiriler ve yaşanan sakatlıkların bunlara bağlı olduğu iddiası sonrası, yönetim çimleri bakıma aldırdı. 'ndeki sahalarda gerçekleşen kademeli bakım sonrası stadyumda da bakım yapıldı. Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada stadyum zemininin eskiye oranla çok daha sağlıklı olması bekleniyor.

EN PAHALI İKİNCİ TAKIM

Transfermarkt'ın verilerine göre Trabzonspor 81.9 milyon euro ile 'in en yüksek kadro değerine sahip ikinci takımı. Başakşehir 88.9 milyon euro ile ilk sırada yer alıyor. F.Bahçe 77.6, 76.6, G.Saray ise 70.1 milyon euro'luk değere sahip.

TAHKİM KALDIRDI

, 'nın Trabzonspor'a saha olayları nedeniyle verdiği 24 bin TL'lik cezayı kaldırdı. Kuruldan yapılan açıklamada, "Trabzonspor'un itirazı incelendi. Cezayı gerektirecek olaylar yaşanmamıştır" denildi.

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