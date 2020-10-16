Localar tamamen dolacak

TFF bu haftadan itibaren stadyumlara loca kapasitesinin yarısı kadar seyirci alınmasına izin vermişti. Trabzonspor hemen locaların satışına başladı. Başakşehir mücadelesi öncesinde tek maçlık loca fiyatları 2 bin 500 ile 15 bin lira arasında değişen fiyatlarla listeye konuldu. Şenol Güneş Stadyumu'nda bulunan locaların tamamının satılması bekleniyor. Bordomavili kulüp sezonun ilk seyircili maçında kapasiteyi dolduracak.

TESİSLER KADEMELİ BAKIMA ALINDI

Son dönemde saha zeminin kötü oluşu nedeniyle gelen eleştiriler ve yaşanan sakatlıkların bunlara bağlı olduğu iddiası sonrası, yönetim çimleri bakıma aldırdı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sahalarda gerçekleşen kademeli bakım sonrası stadyumda da bakım yapıldı. Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada stadyum zemininin eskiye oranla çok daha sağlıklı olması bekleniyor.

EN PAHALI İKİNCİ TAKIM

Transfermarkt'ın verilerine göre Trabzonspor 81.9 milyon euro ile Süper Lig'in en yüksek kadro değerine sahip ikinci takımı. Başakşehir 88.9 milyon euro ile ilk sırada yer alıyor. F.Bahçe 77.6, Beşiktaş 76.6, G.Saray ise 70.1 milyon euro'luk değere sahip.

TAHKİM KALDIRDI

Tahkim Kurulu, PFDK'nın Trabzonspor'a saha olayları nedeniyle verdiği 24 bin TL'lik cezayı kaldırdı. Kuruldan yapılan açıklamada, "Trabzonspor'un itirazı incelendi. Cezayı gerektirecek olaylar yaşanmamıştır" denildi.