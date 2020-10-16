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Geleceğin sağ beki Serkan

36 yaşındaki Pereira, 21’lik yıldız ile yakından ilgileniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 01:02 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 06:50
Geleceğin sağ beki Serkan

Son dönemde altyapılardan yetişen yıldızlara da eklendi. 21 yaşındaki sağ bek potansiyeli ve yeteneğiyle takım içinde de fark ediliyor. Özellikle takımın kaptanlarından Joao Pereira, aynı mevkiyi paylaştığı takım arkadaşına her zaman destek veriyor, bir nevi onu gelecek için onu kendi yerine hazırlıyor.

FİYATINI İKİYE KATLADI

Fırtına'nın 21 yaşındaki sağ beki Serkan Asan'ın hem performansı hem de piyasa değeri yükseldi. U21 'nda da oynayan futbolcu, bu sezon bordo-mavililerde 3'ü ilk 11 olmak üzere 4 maçta forma giydi. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 500 bin euro'dan 1 milyon euro'ya çıktı.

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