Bu sezon 11 transfere imza atan Fırtına, oyuncu kadrosunda yaş ortalamasını ise aşağıya çekti. Bordo- mavililer geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda en yüksek 30.3 yaş ortalamasıyla, en düşük ise 26.1 yaş ortalamasıyla çıktı. Bu sezon ise Süper Lig'de oynadığı 4 maçta ise yaş ortalaması 26.6'yı geçmedi.
Fırtına iyice gençleşti
Bu sezon 11 transfere imza atan Fırtına, oyuncu kadrosunda yaş ortalamasını ise aşağıya çekti.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 01:07 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 06:50