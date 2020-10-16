Fırtına iyice gençleşti

Bu sezon 11 transfere imza atan Fırtına, oyuncu kadrosunda yaş ortalamasını ise aşağıya çekti. Bordo- mavililer geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda en yüksek 30.3 yaş ortalamasıyla, en düşük ise 26.1 yaş ortalamasıyla çıktı. Bu sezon ise Süper Lig'de oynadığı 4 maçta ise yaş ortalaması 26.6'yı geçmedi.