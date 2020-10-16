MHK, Gaziantep FK-Trabzon karşılaşması sonrası maçın gözlemcisi Yunus Yıldırım'la bir restoranda çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen hakem Fırat Aydınus hakkında soruşturma başlattı. MHK, Aydınus ve Yıldırım'dan savunma istedi. Söz konusu maçta ev sahibi takım lehine verdiği penaltı kararı nedeniyle Trabzon'un hedefi haline gelen Aydınus hakkında, Disiplin Talimatı'nın 'Talimatlara aykırı hareket' 46. maddeye göre işlem yapılacağı ve 1-2 hafta arası ceza almasının söz konusu olacağı bildirildi.
Fırat Aydınus hakkında soruşturma
Gözlemci ile yemek yedi, 2 maç ceza alması bekleniyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 06:50