MHK, Gaziantep FK-Trabzon karşılaşması sonrası maçın gözlemcisi Yunus Yıldırım'la bir restoranda çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen hakem Fırat Aydınus hakkında soruşturma başlattı. MHK, Aydınus ve Yıldırım'dan savunma istedi. Söz konusu maçta ev sahibi takım lehine verdiği penaltı kararı nedeniyle Trabzon'un hedefi haline gelen Aydınus hakkında, Disiplin Talimatı'nın 'Talimatlara aykırı hareket' 46. maddeye göre işlem yapılacağı ve 1-2 hafta arası ceza almasının söz konusu olacağı bildirildi.