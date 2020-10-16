Aranan kan Hugo-Edgar

Transfer döneminin son gününde alınan Vitor Hugo ile birlikte kiralıktan geri dönen Edgar, teknik direktör Newton'dan tam not aldı. Geçtigimiz sezondan itibaren yogun sekilde elestirilen ve bu dönem ilk dört lig maçında bir türlü istikrarın saglanamadıgı stoper tandeminin, bundan sonraki süreçte degismesi beklenmiyor. Basaksehir maçıyla birlikte Hugo-Edgar ikilisine görev verecek olan Ingiliz hoca, takımın geri kalanını da bu iskelet üzerinden sekillendirecek. Milli arada kafasındaki ideal 11'i sekillendiren 48 yasındaki çalıstırıcının, kale ve savunma konusundaki kararlarını net sekilde verdigi ancak orta saha ile hücum hattında ise arayıslarına devam ettigi ögrenildi.