Alkışlar Pereira’ya

Bordo-mavili takımda 2016 yılından beri forma giyen Joao Pereira profesyonelliği ve liderliğiyle alkışları topluyor. 36 yaşındaki futbolcu, özellikle bu sezon genç yıldızlarla yakından ilgileniyor. Takımın kaptanlarından olan Portekizli sağ bek, gelecek vadeden eden yıldızlarla antrenmanlarda sürekli iletişim kuruyor ve yardım ediyor.