Yüzler gülüyor

Başakşehir maçının hazırlıkları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla sürdürüldü. Bordo-mavililer, Newton yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Oldukça hırslı ve çekişmeli geçen idmanda tüm oyuncuların keyifli oluşu dikkat çekerken, İngiliz hoca da çalışmayı sık sık durdurarak talebelerine özellikle Başakşehir hücum hattının bireysel hataları affetmeyeceği yönünde uyarılarda bulundu, gerekenin yapılmasını istedi.