Plaza’dan imalı sözler

Bordo-mavili takımın yeni transferi Stiven Plaza'dan imalı paylaşım... 21 yaşındaki Ekvadorlu forvet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Seninle dalga geçenler başarılı olduğunu görenlerdir, onlar senin başardığını görecek'' ifadelerine yer verdi. 1.88 boyundaki futbolcu, şu ana kadar Trabzonspor'da 1 resmi karşılaşmada 3 dakika süre alabildi.