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Plaza’dan imalı sözler

Bordo-mavili takımın yeni transferi 'dan imalı paylaşım...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:52 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Plaza’dan imalı sözler

Bordo-mavili takımın yeni transferi 'dan imalı paylaşım... 21 yaşındaki Ekvadorlu forvet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Seninle dalga geçenler başarılı olduğunu görenlerdir, onlar senin başardığını görecek'' ifadelerine yer verdi. 1.88 boyundaki futbolcu, şu ana kadar 'da 1 resmi karşılaşmada 3 dakika süre alabildi.

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