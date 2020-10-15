Newton: Rakibimiz çok kaliteli

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir maçı öncesinde tüm planlarını galibiyet için yapıyor. Rakiplerinin ligin ilk 4 haftasında istediği sonuçları alamadığını ve bu nedenle zor bir maçın kendilerini beklediğini söyleyen Newton, "Rakibimiz lige istediği başlangıcı yapamadı ama ne kadar tecrübeli ve kaliteli oyuncularının olduğunu biliyoruz" diye konuştu.