Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir maçı öncesinde tüm planlarını galibiyet için yapıyor. Rakiplerinin ligin ilk 4 haftasında istediği sonuçları alamadığını ve bu nedenle zor bir maçın kendilerini beklediğini söyleyen Newton, "Rakibimiz lige istediği başlangıcı yapamadı ama ne kadar tecrübeli ve kaliteli oyuncularının olduğunu biliyoruz" diye konuştu.
Newton: Rakibimiz çok kaliteli
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir maçı öncesinde tüm planlarını galibiyet için yapıyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:46 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50