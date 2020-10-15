Haberler Trabzonspor Newton: Rakibimiz çok kaliteli

Newton: Rakibimiz çok kaliteli

, cumartesi günü oynanacak olan maçı öncesinde tüm planlarını galibiyet için yapıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:46 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Newton: Rakibimiz çok kaliteli

, cumartesi günü oynanacak olan maçı öncesinde tüm planlarını galibiyet için yapıyor. Rakiplerinin ligin ilk 4 haftasında istediği sonuçları alamadığını ve bu nedenle zor bir maçın kendilerini beklediğini söyleyen Newton, "Rakibimiz lige istediği başlangıcı yapamadı ama ne kadar tecrübeli ve kaliteli oyuncularının olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

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