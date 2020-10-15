Flavio'dan flaş itiraf! "Trabzonspor'a gelmek için dua ettim"

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Flavio, bordo-mavili takımda oynamanın kendisi için rüya gibi olduğunu söyledi. Flavio, kulübün dergisindeki röportajında rüyalarının peşinde koşan bir insan olduğunu belirtti. Trabzonspor'un kendisine ilgisinin ardından transferin gerçekleştiğini ifade eden Flavio, "Bu hayalimin gerçekleşmesi için gece gündüz dua ettim. Trabzonspor adını duyduğunuzda Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesinin adını duymuş oluyorsunuz. Tabii ki bu ilgiyi karşılıksız bırakmanız mümkün değil" ifadelerini kullandı. Brezilyalı oyuncu, takımda ve şehirde herkesin kendisine yardımcı olduğunu vurgulayarak, "Flavio sahada Trabzonspor için canını verebilecek bir oyuncu. Sahada her zaman elinden gelenin en iyisini yapacak bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.

BENİ ELEŞTİRDİLER

Futbola 16 yaşında başlamasının çevresi tarafından olumsuz görüldüğünü ve zorluklar yaşadığını anlatan Flavio, şöyle devam etti: "Çevremdeki birçok insan benim futbolcu olmak için çok geç kaldığımı, futbolcu olacak yeteneğe sahip olmadığımı, futbol oynasam bile Brezilya'daki yerel takımlarda forma giyebileceğimi düşünüyorlardı. Aslında bu beni negatif etkilemek yerine daha da hırslandırdı. Ben hayatım boyunca vazgeçen, pes eden biri olmadım. Bu anlamda Trabzonspor'la kendimi bağdaştırıyorum. Çünkü buradaki arkadaşlarımla konuşunca, Trabzonspor'un da misyonunun bu olduğunu gördüm. Her zaman Avrupa'da oynamayı ve büyük başarılar kazanmayı hayal ettim. Birçok insan bunu başaramayacağımı söylese de bunu yavaş yavaş gerçekleştirdiğime inanıyorum."

TRABZONSPOR'LA ÖZDEŞLEŞTİM

Trabzonspor'la kendisini çok özdeşleştirdiğini kaydeden 24 yaşındaki yıldız, "Trabzonspor'a da zamanında başaramayacağını, zorluklara karşı gelemeyeceğini, var olan güçleri yıkamayacağını söylemişler. Fakat bu bariyerleri yıkabilmiş bir takım. Bunu duyduktan sonra Trabzon'a bağlılığım daha da arttı" dedi.

SÖRLOTH'UN GOLÜ ETKİLİ OLDU

Flavio, Trabzonpor'a gelmesinde en etkili şeylerden bir tanesinin Sörloth'un Beşiktaş'a attığı beraberlik golü olduğuna işaret ederek, "O anda oyuncularımızın ve taraftarlarımızın hırsını gördükten sonra 'İşte benim aradığım şey bu!' dedim. O video sonrası buranın bir parçası olduğumu hissettim" diye konuştu.

KUPALAR KAZANACAĞIZ

"Benim buradaki tek beklentim insanların buradan ayrıldıktan sonra beni iyi hatırlaması" diyen Brezilyalı orta alan, "Trabzonspor ile başarılar kazanıp, şampiyonluklar yaşayıp, kupalar kaldırıp buradan ayrıldığım gün insanların 'Flavio gerçekten iyi bir oyuncu ve iyi bir insandı' demelerini istiyorum. Tek beklentim bu" dedi.

NEWTON HÜCUMU SEVİYOR

Flavio, teknik direktör Newton'un hücumu çok seven bir teknik adam olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Topu kaybettiğimizde rakibi presle boğmaya çalışan bir futbol anlayışı var. Çok iyi çalışan, önemli detaylara dikkat eden bir insan. Bizimle iletişimi çok iyi. Özellikle kırmızı kart sonrasında beni yanına çağırıp, bu konu hakkında kesinlikle sıkıntı yaşamamamı dile getirdi. Bu çok önemliydi"

KAYBETMEKTEN NEFRET EDERİM

Flavio, kaybetmekten nefret ettiğini belirterek şunları söyledi: "Özellikle kaybettiğimiz veya berabere kaldığımız maçların sonrasında eve gittiğimde eşim benimle çok konuşmaz. Bir kenarda oturup düşünmeme izin verir. Beni yalnız bırakır açıkçası. Çünkü yalnız kaldığımda yeni savaşlara hazır olabilmek için düşünme anına ihtiyacım olur. Kaybetmeyi kesinlikle kabullenemiyorum. Her konuda böyleyim."