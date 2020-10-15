Eyvah! Bahattin Şimşek

Süper Lig'de 5'inci hafta hakemleri açıklandı. Cumartesi oynanacak Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek. Bu atama bordomavili camiada tedirginlik oluşturdu. Geçen sezon Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında Sörloth'un ayağına defalarca tekme atan Baiano'nun hareketinde VAR hakemi olan Şimşek müdahale etmemişti. Şimşek ilk kez Trabzon'un bir Süper Lig maçını yönetecek.