Süper Lig'de 5'inci hafta hakemleri açıklandı. Cumartesi oynanacak Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek. Bu atama bordomavili camiada tedirginlik oluşturdu. Geçen sezon Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında Sörloth'un ayağına defalarca tekme atan Baiano'nun hareketinde VAR hakemi olan Şimşek müdahale etmemişti. Şimşek ilk kez Trabzon'un bir Süper Lig maçını yönetecek.
Eyvah! Bahattin Şimşek
Süper Lig'de 5'inci hafta hakemleri açıklandı. Cumartesi oynanacak Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:43 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50