Haberler Trabzonspor Eyvah! Bahattin Şimşek

Eyvah!

Süper Lig'de 5'inci hafta hakemleri açıklandı. Cumartesi oynanacak Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasını yönetecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:43 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Eyvah! Bahattin Şimşek

'de 5'inci hafta hakemleri açıklandı. Cumartesi oynanacak Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasını yönetecek. Bu atama bordomavili camiada tedirginlik oluşturdu. Geçen sezon Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında Sörloth'un ayağına defalarca tekme atan Baiano'nun hareketinde VAR hakemi olan Şimşek müdahale etmemişti. Şimşek ilk kez 'un bir Süper Lig maçını yönetecek.

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