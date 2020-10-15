Karadeniz ekibinin milli davet alan oyuncularından Caleb Ekuban, Gana'nın Katar'ı 5-1 devirdiği hazırlık maçında fileleri sarsmayı başardı. 26 yaşındaki forvet, 84'te oyuna girdi ve 87'de ağları havalandırarak skoru belirledi. Bu golle moral depolayan Ganalı yıldız, milli ara sonrasında Trabzonspor'a büyük katkı sağlamayı hedefliyor.
Ekuban girdi ve golünü attı
Karadeniz ekibinin milli davet alan oyuncularından Caleb Ekuban, Gana'nın Katar'ı 5-1 devirdiği hazırlık maçında fileleri sarsmayı başardı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:53 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50