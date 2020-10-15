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Ekuban girdi ve golünü attı

 ekibinin milli davet alan oyuncularından , Gana'nın 'ı 5-1 devirdiği hazırlık maçında fileleri sarsmayı başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:53 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Ekuban girdi ve golünü attı

ekibinin milli davet alan oyuncularından , Gana'nın 'ı 5-1 devirdiği hazırlık maçında fileleri sarsmayı başardı. 26 yaşındaki forvet, 84'te oyuna girdi ve 87'de ağları havalandırarak skoru belirledi. Bu golle moral depolayan Ganalı yıldız, milli ara sonrasında 'a büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

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