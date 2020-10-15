Djaniny’nin lisansı tamam

Yönetim yeni transfer Djaniny Semedo'nun lisansını, sözleşmesini feshettiği Al Ahli'nin gerekli belgeleri vermemesi nedeniyle çıkartamamıştı. Bunun üzerine bordo- mavili kulüp TFF'ye başvurarak FIFA aracılığıyla 29 yaşındaki forvete geçici lisans çıkarılmasını talep etti. Yedi günün ardından FIFA, Yeşil Burun Adalı yıldıza geçici lisans verilmesini onayladı ve bunun üzerine de TFF lisansı hemen Trabzonspor lehine tescil etti. Djaniny, Başakşehir maçında sahada olacak.