Haberler Trabzonspor Djaniny’nin lisansı tamam

Djaniny’nin lisansı tamam

Yönetim yeni 'nun lisansını, sözleşmesini feshettiği 'nin gerekli belgeleri vermemesi nedeniyle çıkartamamıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:47 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Djaniny’nin lisansı tamam

Yönetim yeni 'nun lisansını, sözleşmesini feshettiği 'nin gerekli belgeleri vermemesi nedeniyle çıkartamamıştı. Bunun üzerine bordo- mavili kulüp 'ye başvurarak aracılığıyla 29 yaşındaki forvete geçici lisans çıkarılmasını talep etti. Yedi günün ardından FIFA, Yeşil Burun Adalı yıldıza geçici lisans verilmesini onayladı ve bunun üzerine de TFF lisansı hemen lehine tescil etti. Djaniny, maçında sahada olacak.

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