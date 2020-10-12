Sözünün eri Hugo

Menajeri İstanbul takımlarını devreye sokmaya çalıştı. 29 yaşındaki stoper “Ben Trabzonspor’a söz verdim. Orada oynayacağım” dedi ve imzaladı
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 23:21Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Karadeniz ekibinin Vitor Hugo transferi 40 gün sürmüştü. Sebebi belli oldu. Palmeiras'ın çıkardığı zorlukların üzerine bir de menajeri daha fazla pay alabilmek için önce Başakşehir'i ardından da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı devreye soktu. Oyuncusunu İstanbul kulüplerine önerince Palmeiras bu ekiplerden de teklif bekledi. 29 yaşındaki futbolcu işin uzamasını istemediği için devreye girdi ve sorunu çözdü. Hugo, menajerine "Trabzonsporlu yöneticilerle görüştüm ve onlara bir söz verdim. Beni ne kadar istediklerini gösterdiler. Trabzonspor ile görüştüğüm sürece diğer teklifler umrunda değil" dedi. Ardından da imzayı attı.
DURUŞUN BIZI ÇOK MUTLU ETTI
Ahmet Ağaoğlu, maliyeti nedeniyle Vitor Hugo'dan vazgeçtiklerini belirterek Palmeiras'a ve oyuncunun menajerine gözdağı vermişti. Ardından Hugo'nun devreye girmesi İle iş çözülmüştü. Ağaoğlu'nun "Duruşun bizi mutlu etti. Bu taraftarın gönlünde taht kuracaksın" dediği öğrenildi.