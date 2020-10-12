Sörloth'tan Sırbistan maçı itirafı! "Sinirliydim"

Norveç Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Romanya'yı deplasmanda yendiği karşılaşmada 1 gol 1 asistlik performasla yıldızlaşan Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth maç sonrası oldukça sinirli olduğunu söyledi.

"SİNİRLİYDİM"

Norveç basınına konuşan yıldız futbolcu, "Maçtan sonra biraz sinirliydim çünkü ne kadar iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Sırbistan'a karşı kaybetmek biraz sinir bozucu ama aynı zamanda Romanya maçını da kazanmak çok güzel. 6 veya 7-0 kazanabilirdik" dedi.

"TOPLANTI YAPTIK"

Sırbistan maçında hayal kırıklığına uğradıklarını belirten Sörloth, "Maç akşamı ve ertesi gün hayal kırıklığına uğradık. Sonra toplantı yaptık ve oyuncularla bu durumu konuştuk. Bir daha böyle futbol oynamayacağımıza karar verdik. Romanya maçında da çok agresiftik ve sinirliydik" şeklinde konuştu.