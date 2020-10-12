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Sörloth'tan maçı itirafı! "Sinirliydim"

'nde Norveç sahasında Romanya ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sörloth, 2020 play-off yarı finalinde elendikleri maçının ardından sinirli olduğunu söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 13:37
Sörloth'tan Sırbistan maçı itirafı! "Sinirliydim"

Norveç 'nın 'nde Romanya'yı deplasmanda yendiği karşılaşmada 1 gol 1 asistlik performasla yıldızlaşan 'un eski yıldızı Alexander Sörloth maç sonrası oldukça sinirli olduğunu söyledi.

"SİNİRLİYDİM"

Norveç basınına konuşan yıldız futbolcu, "Maçtan sonra biraz sinirliydim çünkü ne kadar iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. 'a karşı kaybetmek biraz sinir bozucu ama aynı zamanda Romanya maçını da kazanmak çok güzel. 6 veya 7-0 kazanabilirdik" dedi.

"TOPLANTI YAPTIK"

Sırbistan maçında hayal kırıklığına uğradıklarını belirten Sörloth, "Maç akşamı ve ertesi gün hayal kırıklığına uğradık. Sonra toplantı yaptık ve oyuncularla bu durumu konuştuk. Bir daha böyle futbol oynamayacağımıza karar verdik. Romanya maçında da çok agresiftik ve sinirliydik" şeklinde konuştu.

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