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Sörloth bereketi

Sezon başında Leipzig'e olan kasayı rahatlattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 23:02 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Sörloth bereketi
Sezon başında Leipzig'e olan kasayı rahatlattı. Alman kulübü, Norveçli forvet oyuncusunun 10 milyon euro'luk bonservis bedelini bordo- mavililerin hesabına yatırdı. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği gelirin bir bölümü borçtan düştü, diğer kısmı 'un transfer ödemelerine gitti.


Alexander Sörloth'tan gelen para ayrıca futbolcuların alacaklarına yatırılacak. Düzenli maaş ödemesiyle birlikte Trabzonspor'da yönetim, futbol takımının sahaya çıktığında aklının geride kalmayacağını hesaplıyor. Norveçli yıldızın satışı, Fırtına'nın kasasına büyük kolaylık sağladı.
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