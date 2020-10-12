Alexander Sörloth'tan gelen para ayrıca futbolcuların alacaklarına yatırılacak. Düzenli maaş ödemesiyle birlikte Trabzonspor'da yönetim, futbol takımının sahaya çıktığında aklının geride kalmayacağını hesaplıyor. Norveçli yıldızın satışı, Fırtına'nın kasasına büyük kolaylık sağladı.
Sörloth bereketi
Sezon başında Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth kasayı rahatlattı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 23:02 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Alexander Sörloth'tan gelen para ayrıca futbolcuların alacaklarına yatırılacak. Düzenli maaş ödemesiyle birlikte Trabzonspor'da yönetim, futbol takımının sahaya çıktığında aklının geride kalmayacağını hesaplıyor. Norveçli yıldızın satışı, Fırtına'nın kasasına büyük kolaylık sağladı.