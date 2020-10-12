Ahmetcan iş yapar

Fırtına'nn BB Erzurumspor'a kaybettiği hazırlık maçının 2. devresinde görev yapan Ahmetcan Kaplan beğenildi.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 22:58Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Fırtına'nn BB Erzurumspor'a kaybettiği hazırlık maçının 2. devresinde görev yapan Ahmetcan Kaplan beğenildi. 17 yaşındaki stoper sol ayağını kullandığı için bu dönemde çok değerli. Birçok otorite de genç yıldız adayının fizik olarak gelişmesi ve oynayarak tecrübe kazanması halinde Trabzonspor'un uzun yıllar stoper tranfserine gerek duymayacağını belirtiyor.