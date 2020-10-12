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Ahmetcan iş yapar

Fırtına'nn BB Erzurumspor'a kaybettiği hazırlık maçının 2. devresinde görev yapan beğenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 22:58 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Ahmetcan iş yapar
Fırtına'nn BB Erzurumspor'a kaybettiği hazırlık maçının 2. devresinde görev yapan beğenildi. 17 yaşındaki stoper sol ayağını kullandığı için bu dönemde çok değerli. Birçok otorite de genç yıldız adayının fizik olarak gelişmesi ve oynayarak tecrübe kazanması halinde 'un uzun yıllar stoper tranfserine gerek duymayacağını belirtiyor.
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